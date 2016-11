Klondike: Guide zu den Expeditionen

Die Natur dort oben ist weit und das Wetter wechselhaft. Deshalb müsst ihr bestens auf eure Erkundungstouren vorbereitet sein, bevor ihr aufbrecht. Je nachdem, wohin ihr reist, benötigt ihr bestimmte Utensilien, die ihr vorher auf eurem Hof herstellt oder mit etwas Glück findet. Wir haben eine Liste für euch zusammengestellt, in der ihr seht, welche Gegenstände ihr für welche Expedition benötigt. Manche der Items könnt ihr nicht auf eurem Anwesen herstellen, sondern nur an anderen Expeditionsorten.

Wenn ihr euch in Klondike auf eine Expedition begeben wollt, klickt ihr die Karte am unteren Bildschirmrand an. Darüber gelangt ihr zu einer Übersicht aller verfügbaren Expeditionsorte. Um die Tour zu starten, klickt ihr auf den entsprechenden Ort, um euch anzusehen, welche Voraussetzungen ihr dafür erfüllen müsst. Zu Beginn verfügt ihr noch über ein Gespann, das maximal fünf Tage ohne Pause unterwegs sein kann. Stück für Stück wertet ihr euren Schlitten auf und macht eure Hunde ausdauernder, um weitere Strecken zurückzulegen. Ihr müsst in Klondike allerdings nicht jeden Ort in einem Anlauf erreichen. Wollt ihr beispielsweise nach Adlerhorst reisen, könnt ihr einen Zwischenstopp in Lied des Windes einlegen und euch dort für den erneuten Aufbruch vorbereiten. Auf diese Weise arbeitet ihr euch nach und nach zu entlegenen Orten vor und erkundet die nördlichen Weiten.

Immer, wenn ihr ein Expeditionsziel anklickt, erscheinen Kreise zwischen eurem Aufenthaltsort und dem angestrebten Gebiet. Handelt es sich um weiße, ist die Entfernung nicht zu weit und ihr benötigt lediglich die Ressourcen, um euch auf den Weg zu machen. Erscheinen allerdings rote Kreise, braucht ihr einen besseren Schlitten oder Hunde, die über mehr Ausdauer verfügen. Solange eure Ausrüstung zu eurer Unternehmung passt, könnt ihr reisen, wohin ihr wollt und seid nicht gezwungen, einen bestimmten Ort aufzusuchen.

Jeder Expeditionsort in Klondike bietet verschiedene Vorzüge oder zusätzliche Gebäude. In Lied des Windes könnt ihr beispielsweise die Windmühle benutzen, um Mehl herzustellen, während ihr euch auf die Suche nach den Stammeshühnern macht. Sie spendieren euch Gold und Münzen, wenn ihr sie zwischen den Wolken findet und anklickt. In Adlerhorst gibt es einen besonderen Baum, mit dessen Hilfe ihr Truthähne züchten könnt. Ihre Eier sind wertvoll und lassen sich für Taler verkaufen. In Indim wartet eine besondere Überraschung auf euch. Dort könnt ihr eine Pferde-Station errichten und fortan mit zwei der braunen Vierbeinern vor dem Schlitten die Map erkunden. Ihr könnt mit den Pferden mehr Waren transportieren und etwas längere Strecken am Stück zurücklegen.