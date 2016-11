Klondike: So verdient ihr schneller Geld - Tipps und Tricks

Wie im richtigen Leben braucht ihr auch in der kostenlosen Farm-Simulation Klondike vor allem eines, um in der Wildnis zu überleben und euren Bauernhof weiter auszubauen: Geld. Ihr kauft euch von den Münzen neue Tiere, baut Produktionsgebäude aus und besorgt euch im Shop mehr Pflanzensamen. Damit ihr immer über reichlich Bares verfügt, verraten wir euch einige Tricks.

Es gibt in Klondike drei verschiedene Arten von Gold. Vorsicht: Hierbei ist nicht die Rede von euren Münzen, sondern von dem Edelmetall, das ihr hin und wieder findet, wenn ihr Felsbrocken aus dem Weg räumt oder Quests erledigt. Gelbes Gold könnt ihr ruhig verkaufen, davon findet ihr im Spielverlauf reichlich. Solltet ihr es doch einmal für eine Aufgabe benötigen, müsst ihr nicht lange warten, bis ihr wieder welches angehäuft habt. Mit weißem Gold sieht die Sache allerdings schon anders aus. Auch wenn sich viel davon in eurem Lager befindet, solltet ihr es nicht verkaufen. Es ist deutlich seltener als gelbes Gold und ihr benötigt es hin und wieder für Quests. Dasselbe gilt auch für die Nuggets. Eine gute Methode, um an Münzen zu kommen, besteht darin, sich auf die Suche nach den goldenen Brocken zu machen. Ihr findet sie vor allem dann, wenn ihr Steine aus dem Weg schafft.

Was wäre das Leben als Landwirt im hohen Norden, wenn ihr nicht auch mit euren eigenen Gewächsen Geld verdienen könntet? Dafür bieten sich in Klondike vor allem Gurken an. Sobald ihr die Hochbeete freigeschaltet habt, solltet ihr euch daran machen, das Gemüse auszusäen. Ihr bezahlt 255 Münzen, um sie zu kaufen und erhaltet für den Verkauf 663. Von dem Gewinn kauft ihr euch am besten noch mehr Hochbeete und pflanzt weitere Gurken an. Wenn ihr erst einmal genug Taler zusammenhabt, könnt ihr euch danach das Gewächshaus zulegen, das ihr für die Samen auf höheren Levels ohnehin benötigt.