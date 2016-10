Klondike Test: Bauernhofglück im kalten Alaska

Klondike Farmspiele gibt es wie Sand am Meer oder eben Felder auf einem Bauernhof. Doch was ist, wenn das ganze Spielprinzip mal nicht auf eine gewöhnliche Farm in Europa beziehungsweise in der gemäßigten Klimazone unserer Erde angewandt wird, sondern das Geschehen im hohen Norden, im kalten Alaska spielt? Genau diesen Schritt geht das kostenlose Browserspiel Klondike aus dem Hause Plinga. Der Publisher lässt euch in dem Aufbautitel zwar auch eine Farm errichten, doch das Spiel hat noch mehr als das zu bieten und setzt sich eben aufgrund seines Szenarios von der Masse der Bauernhofsimulationen ab. Vatersuche im hohen Norden Wie kommt es eigentlich, dass ihr in Klondike in Alaska euer Glück als Farmer versucht? Es ist ja nicht so, als wäre der nördlichste Bundesstaat der USA der perfekte Ort für jeden, der seinen Unterhalt mit dem finanzieren will, was die Natur ihm gibt. Der Grund ist euer Vater, der in seinem Leben viel gereist ist. Irgendwann führte ihn sein Weg nach Alaska. Dort verschwand er eines Tages. Euer Vater ließ nichts mehr von sich hören. Das einzige, was ihr als Hinweis habt, ist ein Brief. Daher macht ihr euch auf in den Norden Amerikas und beginnt mit der Suche. Doch das Land dort zu durchqueren, ist keine leichte Aufgabe und bedarf einiger Ressourcen. Also bestellt ihr ein eigenes Stück Land und baut euch eine Existenz in Alaska auf.

Obst- und Gemüsefelder sind eine der Grundlagen eurer Farm in Klondike.

Auf eurem Grundstück angekommen, beginnt auch gleich der Arbeitsalltag. Ihr baut Steine ab, rupft Gras und legt Felder an, auf denen ihr allerlei pflanzliche Produkte anbaut. Dazu gehören zum Beispiel Erdbeeren, Bohnen, Möhren, Paprika oder auch Wassermelonen. Damit ihr nicht ziellos vor euch hin rackert, führt euch Klondike mit Quests durch das Spielgeschehen. Dadurch habt ihr stets eines oder mehrere Ziele vor Augen und wisst immer, was zu tun ist. Das ist nicht nur eine gute Orientierungshilfe für Einsteiger, sondern motoviert natürlich auch aufgrund der Belohnungen, die die Aufträge einbringen. Höheres Level, mehr Möglichkeiten Selbstverständlich stehen euch aber nicht von Beginn an alle Optionen zur Verfügung. Wie so viele andere Farmspiele auch, sind die Inhalte von Klondike an Levels gekoppelt. Für jede Aktion erhaltet ihr Erfahrungspunkte, die ihr in Form von Sternen selber einsammeln müsst, sobald eine Tätigkeit abgeschlossen ist. So steigt ihr nach und nach im Level auf und schaltet damit immer mehr unterschiedliches Saatgut, Gebäude, Dekorationen oder Tiere frei.

Sterne sind gleichzusetzen mit Erfahrungspunkten. Ihr solltet sie also in jedem Fall einsammeln.

Erfüllt ihr die Stufenvoraussetzung für ein Objekt, könnt ihr es auf dem Markt von Klondike mit Münzen, also der normalen Spielwährung, kaufen. Wer will, kann die einzelnen Waren, Tiere und Häuser aber auch schon mit Smaragden freischalten, bevor das nötige Level erreicht wurde. Bei den Edelsteinen handelt es sich um die kostenpflichtige Premiumwährung im Spiel. Ungeduldige Spieler können diese Möglichkeit nutzen, alle anderen spielen sich die Inhalte im Verlauf ihre Abenteuers kostenlos frei. Diesbezüglich ist das Geschäftsmodell von Klondike sehr fair. Es gibt jedoch einen Punkt, bei dem ihr vom Spiel schon sehr dazu „motiviert“ werdet, Geld auszugeben: Jede Aktion in Klondike kostet euch nämlich Energie. Die lädt sich zwar nach Verbrauch automatisch wieder auf, aber wenn ihr längere Zeit am Stück spielen und nicht lange tatenlos dasitzen wollt, ist die Energieleiste recht schnell leer. Wer immer wieder mal am Tag für ein paar Minuten reinschaut, den wird das Energiesystem nicht stören. Bei längeren Spiel-Sessions kann es aber doch hier und da zu Zwangspausen kommen – es sei denn, ihr zahlt Geld.

Im Spielverlauf wächst eure Farm immer weiter und wird fast schon zu einem kleinen Dorf.

Hinaus in die Welt! Wenn ihr nun gedacht habt, dass ihr in Klondike die ganze Zeit nur auf eurer Farm zugange seid, wollen wir euch eines Besseren belehren: Schließlich war da ja immer noch die Sache mit eurem Vater. Und den werdet ihr wohl kaum finden, wenn ihr ständig nur auf euren Feldern arbeitet oder Steine kloppt. Also gilt es, Expeditionen durch das Land zu unternehmen und dabei Orte wie das Diamantenland oder die „Polar-Side“ zu erkunden. Klondike hat jede Menge abwechslungsreiche Schauplätze zu bieten, so dass nicht nur aufgrund der vielen Bauoptionen auf eurer Farm für Langzeitspaß gesorgt ist. Damit ihr durch Alaska reisen könnt, müssen zunächst einige Vorbereitungen getroffen werden. So benötigt ihr anfangs ein Zelt und eine Kerosinlampe. Beides stellt ihr in eurer Scheune aus den jeweils nötigen Materialien her. Außerdem müsst ihr euch um eure Schlittenhunde kümmern. Denn ihr erkundet die kalte Region nicht mit dem Auto oder gar Hubschrauber, sondern reist ganz klassisch mit einem Schlitten durch Alaska. Die Hunde müssen logischerweise mit Futter versorgt werden, das ihr in der Scheune fabriziert. Nur wenn die Tiere genug zu Fressen haben, könnt ihr auch Expeditionen durchführen. Je weiter ihr nach Norden vorstoßen wollt, desto mehr Futter ist notwendig. Außerdem verbessert ihr nach und nach euren Schlitten oder kauft größere Exemplare, um mehr Items transportieren und weiter reisen zu können.

Statt nur auf eurer Farm abzuhängen, erkundet ihr in Klondike unterschiedliche Gegenden.