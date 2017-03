Klondike: Das Goldfieber ist ausgebrochen

Das kostenlose Aufbauspiel Klondike spielt bekanntlich in Nordamerika. In Yukon, einem Territorium im Nordwesten von Kanada, das an Alaska grenzt, fließt der Klondike River. Dort herrschte ab 1896 ein großer Goldrausch, der nicht nur zur Errichtung des Territoriums, sondern auch zur Festlegung der Grenze zwischen Alaska und Kanada führte. Da ist es kein Wunder, dass in Klondike Gold eine nicht ganz unwichtige Rolle spielt. Das zeigt sich nun wieder ganz besonders im neuen Update des Browserspiels aus dem Hause Plinga (Dorfleben, Dreamfields).