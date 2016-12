Klondike: Schneereiche Missionen im Inuit-Dorf

Während es bei uns dieses Jahr noch nicht in nennenswerten Mengen geschneit hat, können sich die Bewohner eines Inuit-Dorfes im kostenlosen Farmspiel Klondike über zu wenig Schnee nicht beschweren – eher im Gegenteil. Die Siedlung im hohen Norden ist von einem schrecklichen Schneesturm heimgesucht worden, der nichts als Chaos hinterlassen hat. Nun ist es eure Aufgabe, den verzweifelten Einwohnern zu helfen und wieder Ordnung ins Dorf zu bringen.

Klondike

Seit gestern stehen euch die neuen Quests rund um das Inuit-Dorf in Klondike zur Verfügung. Wie so oft, handelt es sich um eine zeitlich begrenzte Mission. Ihr habt nur sieben Tage lang Zeit (bis zum 4. Januar), um die Aufgaben zu lösen, die im Wesentlichen darin besteht, das Örtchen von Schnee zu befreien, Geschenke mit Freunden auszutauschen und Handel mit den Inuit zu treiben. Dabei verdient ihr Schneebälle, die als eine Art Eventwährung dienen. Ihr könnt sie gegen nützliche Ressourcen eintauschen, die euch dabei helfen, den Ausbau eurer Farm weiter voranzutreiben. Darüber hinaus erwartet euch eine Extra-Belohnung, wenn es euch gelingt, Ingame-Freunde, die schon länger nicht mehr in Klondike aktiv waren, wieder zurück ins Spiel zu locken. Vielleicht sind die neuen Quests im Inuit-Dorf ja Anreiz genug, um sich mal wieder einzuloggen.

Das temporär verfügbare Inuit-Dorf und die damit verbundenen Quests stehen am Ende eines abwechslungsreichen Jahres in Klondike. Quasi im Wochentakt gab es in den vergangenen Monaten neue Abenteuer und Features – und 2017 wird bestimmt nicht weniger spannend.

Quelle: Plinga