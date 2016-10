Klondike: Schnappt den Banditen und erledigt neue Missionen!

Am Donnerstag erscheint ein neues Update für Klondike, in dem ihr es mit einem üblen Schurken zu tun bekommt und neue Missionen absolviert.

Das Leben im virtuellen Alaska des kostenlosen Browserspiels Klondike ist eigentlich ein sehr friedliches. Doch auch in dieser ruhigen, kalten Gegend lauern Gefahren. Und damit meinen wir an dieser Stelle keine wilden Bären oder Wölfe, sondern eine Bedrohung, die von einem Menschen ausgeht. Die Rede ist von Thomas Brown, einem Hochstapler und Banditen, der schon viele Bewohner des Landes über den Tisch gezogen hat. Okay, wir geben es zu: Die Einleitung liest sich nun viel schlimmer, als es eigentlich ist. Brown bringt schließlich niemanden um, er treibt „nur“ schmutzige Geschäfte und zieht den Leuten das Geld aus der Tasche. Doch das ist Grund genug, um dem Übeltäter ein für alle Mal das Handwerk zu legen.

Klondike

Im neuen Update für Klondike, das am 3. November erscheint, setzt ihr also alles daran, den Halunken aufzuhalten und seiner gerechten Strafe zuzuführen. Er soll sich in den „Khan Sümpfen“ aufhalten. Damit ihr dort hinreisen könnt, benötigt ihr einen Kompass und ein Bärenfell.

Außerdem erwartet euch eine Mission in der neuen Gebirgsgegend. Um die starten zu können, müsst ihr zuvor jedoch entweder das Anwesen von Thomas Brown ausgebaut oder alle Aufgaben von Claw gelöst haben. Dann macht ihr euch auf in die Berglandschaft und begebt euch auf die Suche nach vier Inuits. Denen übergebt ihr Säcke, die mit Münzen gefüllt sind, welche in Browns Anwesen fabriziert wurden. Die Inuits werden sich dafür äußerst dankbar zeigen und euch mit nützlichen Gegenständen belohnen. Um was für Items es sich dabei handelt, müsst ihr aber schon selbst herausfinden, wenn die neuen Inhalte für Klondike am Donnerstag (3. November) live gehen.

Quelle: Plinga