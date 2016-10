Klondike: Hexenbesuch zu Halloween

Das Halloween-Event in Klondike läuft bereits seit einer Woche. Nun wird das Ereignis nochmal durch die Ankunft der Hexe Gigi erweitert.

Bis die Halloween-Nacht beginnt, sind es noch elf Tage. Das hat Publisher Plinga aber nicht davon abgehalten, das zum Gruselfest passende Event im kostenlosen Aufbauspiel Klondike bereits vergangene Woche zu starten. Heute gibt es eine kleine Ergänzung dazu. Dabei dreht sich alles um die Hexe Gigi. Die hat, wie könnte es auch anders sein, rote Haare und besucht euch nun im kalten Alaska. Warum sie heute schon da ist, ist schnell erklärt: Gigi wollte diesmal unbedingt pünktlich zum großen Hexentanz in Klondike da sein. Also hat sich die Dame gedacht, sie taucht einfach schon mal eine Woche vorher auf. Denn dann kann ja nichts schiefgehen.

Auf diese Weise kann Gigi zudem mehrere Tage lang die frische Landluft und die Vorzüge des Landlebens genießen. Außerdem ist sie nicht alleine gekommen: Sie hat noch die typischen Haustiere mitgebracht, die Hexen allgemein zugeschrieben werden. Dreimal dürft ihr raten, worum es sich dabei handelt. Natürlich ist die Rede von einem schwarzen Kater namens Theo und einem Grünfrosch namens Felix. Okay, normalerweise werden Hexen eigentlich mit Kröten in Verbindung gebracht, aber wir lassen das mal so gelten.