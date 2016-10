Klondike: Gruselspaß zu Halloween

Klondike

Dementsprechend startet morgen in dem Aufbauspiel ein passendes Event namens „Geisterkino im Abrisshaus“. Besagte Hütte hat ihre besten Zeiten lange hinter sich gelassen, was die zahlreichen Spinnweben und die Fledermäuse auf der Leinwand gut demonstrieren. Aber das klingt doch nach der perfekten Location für ein Horrorfilmkino in Klondike, oder? Also ist es eure Aufgabe, das Haus wieder auf Vordermann zu bringen, ohne dabei den Gruselcharme komplett auszumerzen. Ihr sorgt dafür, dass das Gebäude pünktlich zu Halloween in seiner vollen Pracht erstrahlt, damit sich den Leuten im passenden Ambiente die Nackenhaare aufstellen, wenn Freddy Krueger, Jason Voorhees oder Michael Myers auf Mördertour gehen. Übrigens: Das wird nicht alles gewesen sein, was Klondike zu Halloween zu bieten hat. Je näher wir dem Festtag, oder besser gesagt der Festnacht, kommen, desto mehr spannende Grusel-Inhalte wird es in dem free-to-play Onlinegame geben.

Quelle: Plinga