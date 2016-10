Klondike: Neues Gebiet „Terra“ angekündigt

Klondike

Schatzsucher im kostenlosen Aufbauspiel Klondike können sich über viele neue Aufgaben freuen: Plinga hat ein umfangreiches Update angekündigt, mit dem das neue Gebiet „Terra“ implementiert wird. Dort soll es angeblich riesige, versteckte Goldadern und Spuren antiker Kulturen geben. Packt am besten schon mal die Schaufel ein und macht euch auf den Weg!

Um Terra betreten zu können, müsst ihr das davorliegende Land Morra erfolgreich durchqueren und alle Missionen dort erledigt haben. Ein alternativer Weg in das neue Gebiet führt in Klondike über den Bell Tower. Wenn ihr den Turm baut und alte Fragmente zusammensetzt, ergeben sich verborgene Zeichen, die euch die Richtung zur Schatzkammer in Terra aufzeigen. Dort findet ihr nützliche Gegenstände, die euch bei künftigen Expeditionen sehr hilfreich sein werden.

Das Terra-Update für das free-to-play Browserspiel Klondike erscheint Plinga zufolge noch in dieser Woche, genauer gesagt am 6. Oktober. Ab Donnerstag könnt ihr also damit beginnen, das neue Land zu erkunden beziehungsweise den Weg dorthin freizumachen. Euch erwarten viele neue Aufgaben, Items und natürlich große Schätze, die euch beim Aufbau eurer Ranch in Alaska helfen.