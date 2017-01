Wer sich in dem kostenlosen Browserspiel Imperia Online mit anderen Spielern messen möchte, hat ab morgen die Gelegenheit dazu. Denn in dem Strategietitel starten pünktlich zum Beginn des Wochenendes die „Imperialen Turniere“. Die gibt es in zwei Ausführungen: Zum einen könnt ihr als einzelner Spieler an Wettbewerben teilnehmen, zum anderen könnt ihr gemeinsam mit eurer Allianz antreten. In letzterem Fall kommt es dann natürlich sehr stark auf gutes Teamplay an, wenn ihr denn erfolgreich sein wollt – und wer will das nicht?

In Imperia Online werden einige Turniere sehr häufig stattfinden, dafür fallen deren Belohnungen eher mager aus. Andere Wettkämpfe hingegen sind selten, locken aber mit deutlich besseren Preisen. Zu gewinnen gibt es Diamanten, Ressourcen und die unterschiedlichsten Items, die euch bei dem weiteren Ausbau eures Imperiums von Nutzen sein werden. Je nachdem, wie weit oben in der Rangliste ihr am Ende eines Turniers seid, gibt es mehr oder weniger fette Belohnungen.