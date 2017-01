MOBAs gibt es mittlerweile wie Sand am Meer, dabei ist das Genre noch recht jung. Doch nur die wenigsten Titel schaffen es, ein Stück vom Erfolgskuchen abzugreifen, denn League of Legends und Dota 2 sind so dominant, wie es FIFA im Bereich der Fußballspiele ist oder World or WarCraft es lange Zeit im MMORPG-Sektor war. Neue Ideen müssen also her, wenn man es mit den Platzhirschen aufnehmen will, reines Kopieren von Erfolgsrezepten ist zu wenig. Dem ist sich der Publisher Nexon scheinbar bewusst, der nun mit Hyper Universe ein neues MOBA angekündigt hat.

Anders als die Konkurrenz steuert ihr hier euren Helden nicht per Mausklicks und verfolgt das Geschehen aus der isometrischen Ansicht. Stattdessen gestaltet sich Hyper Universe als ein Sidescroller, der sich zwar in einer 3D-Engine präsentiert, aber 2D-Gameplay bietet. Und ihr steuert das Spiel ausschließlich mit der Tastatur. Ob der Actiontitel auch Controller-Support bieten wird, hat Nexon noch nicht verraten. Es würde sich aber durchaus anbieten.