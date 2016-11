Vor wenigen Tagen hat das Mobile Game HIT – Heroes of Incredible Tales ein frisches Update spendiert bekommen. Unter anderem dürft ihr nun mit der neuen Bogenschützen-Klasse durch die Fantasy-Welt des Beat ‘em Ups stolzieren, neue Begleiter rekrutieren sowie weitere Waffen und Gegenstände einsetzen. Einige Fehler haben die Entwickler ebenfalls behoben.

Wer also die neue Klasse ausprobieren möchte und bislang noch nicht in das Spiel geschnuppert hat, dem bietet sich jetzt eine optimale Gelegenheit. Damit euch der Spielstart oder der Beginn einer neuen Karriere mit der Bogenschützen-Klasse nicht so schwer fällt, haben wir zusammen mit Spielebetreiber Nexon eine Kleinigkeit vorbereitet. Wenn ihr über ein Android-Smartphone verfügt, dann spitzt jetzt die Ohren! (iOS-Nutzer können leider nicht mitmachen.) Tragt eure E-Mail-Adresse in das unten stehende Feld und ihr erhaltet einen Bonuscode für HIT – Heroes of Incredible Tales, der euch 2.000 Gems beschert, was umgerechnet 20 Euro entspricht. So einfach und so schnell seid ihr noch nie an Starthilfe für das Spiel gekommen. Aber beachtet, dass der Code nur bis Ende des Jahres gültig ist und nur einmal pro Account verwendet werden kann.