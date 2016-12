An der grundlegenden Spielmechanik hat sich in Hill Climb Racing 2 im Vergleich zum Vorgänger nicht viel geändert. In gewohnter Manier steuert ihr den Fahrer Newton Bill, indem ihr mit eurem Finger auf das Display eures Smartphones oder Tablets tippt. Immer, wenn ihr das tut, springt er in seinem Fahrzeug nach oben - und zwar nicht in einer geraden Linie, sondern den Gesetzen der Physik entsprechend. Dabei kann es schon einmal vorkommen, dass ihr unfreiwillige Loopings hinlegt und mit dem Dach voraus auf den Boden stürzt. Das sind aber keine Probleme, die nicht mit ein bisschen Fingerspitzengefühl wieder gerichtet werden könnten.

Im Gegensatz zum Vorgänger tretet ihr in Hill Climb Racing 2 auch gegen andere Spieler an. Auf vielen unterschiedlichen Strecken fordert ihr sie zu Autorennen heraus und versucht, vor allen anderen über die Ziellinie zu fahren. Das Preisgeld investiert ihr in neue, schicke Lackierungen und Upgrades für euer Fahrzeug, wie neue Reifen, eine bessere Federung und einen Allrad-Antrieb. Ihr könnt euch außerdem ein komplett neues Gefährt zulegen. Euch stehen neben Geländewagen und anderen vierrädrigen Fuhrwerken unterschiedliche Motorräder zur Verfügung.

