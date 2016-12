Hill Climb Racing 2: Android-Version legt guten Start hin

Das kostenlose Autorennspiel Hill Climb Racing 2 ist noch nicht einmal eine Woche auf dem Markt und verzeichnet schon beachtliche Downloadzahlen. Seit Ende November ist das Spiel im Google Play Store verfügbar und nach nur wenigen Tagen haben sich schon mehr als eine Million Spieler das Mobilegame heruntergeladen. Für iPhones und iPads erscheint das Spiel voraussichtlich in diesem Monat weltweit (derzeit läuft noch die iOS-Softlaunch-Phase in einigen Testmärkten).

Der erste Teil der "Physik-Simulation", wie Betreiber Fingersoft Hill Climb Racing 2 in der Appstore-Beschreibung nennt, wurde vor etwa vier Jahren veröffentlicht. Seitdem versuchen sich Spieler aus aller Welt immer wieder an wagemutigen Manövern und neuen Highscores. Indem ihr mit dem Finger auf den Touchscreen eures Smartphones oder Tablets tippt, bremst ihr, gebt Gas und springt - natürlich mitsamt Fahrzeug. An diesem Spielprinzip hat sich auch mit dem nachfolgenden Titel nichts geändert. Trotzdem gibt es einige Unterschiede im Vergleich zum Vorgänger.