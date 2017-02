HEX – Shards of Fate: Gameforge gibt Publishing ab

Wie Gameforge und HEX Entertainment gestern via Newsletter und im Forum bekanntgegeben haben, übernimmt der Entwickler ab sofort auch das Publishing des free-to-play Sammelkartenspiels HEX – Shards of Fate.

Knapp zweieinhalb Jahre nach dem Open-Beta-Start des kostenlosen Online-Kartenspiels HEX – Shards of Fate verantwortet der US-amerikanische Entwickler HEX Entertainment nun auch das Publishing seines Werks. Bislang war dafür das Karlsruher Unternehmen Gameforge zuständig. Eine Begründung haben die beiden Firmen nicht geliefert. Ganz rund lief es bei Gameforge (OGame, Aion) in letzter Zeit nicht. Im Herbst wurde bekannt, dass das Unternehmen massiv Stellen abbauen muss und sich gleichzeitig vom Thema Mobilegames verabschiedet, da alle Versuche in dem Bereich gescheitert waren. Offenkundig dauern die Aufräumarbeiten im Spieleportfolio weiter an. Derzeit liegt der Fokus der Karlsruher auf dem neuen Strategiespiel Dropzone, das kürzlich auf Steam Early Access gestartet ist.