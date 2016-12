HEX – Shards of Fate: Update mit Jäger-Klasse und Söldnern

Ebenfalls neu sind die Söldner in der Kampagne: Nach jedem Kampf habt ihr die Wahl, euren Recken gegen einen solchen Charakter mit statischen Werten auszutauschen. Jeder Söldner hat ein auf ihn abgestimmtes Deck. Das Besondere an den Söldnern ist aber, dass ihr sie genau wie Items sammeln und sogar handeln könnt. Außerdem bietet jeder Dungeon im Einzelspielermodus von HEX – Shards of Fate zusätzliche Herausforderungen für Söldner.

Entwickler HEX Entertainment und Publisher Gameforge haben ein neues Inhalts-Update für das kostenlose Online-Sammelkartenspiel HEX – Shards of Fate veröffentlicht. Die Kampagne „Chronicles of Entrath“ bekommt ihr zweites Kapitel, das mit einigen interessanten Neuerungen aufwarten kann. Im Mittelpunkt steht die Klasse des Jägers, der sowohl Fans von Nah- als auch Fernkämpfern ansprechen soll. Wie ihr das von klassischen Online-Rollenspielen gewohnt seid, erhält auch der Jäger in HEX – Shards of Fate Unterstützung von tierischen Begleitern mit jeweils eigenen Fähigkeiten.

Des Weiteren haben die Entwickler neue Seefahrtsmissionen in die Kampagne eingebaut. Dabei durchquert ihr das „Alachische Meer“ mit eurem Schiff, das einen eigenen Talentbaum hat. Wenn ihr auf See Kämpfe absolviert, wird euer Held durch den Kahn ersetzt. In den Missionen verdient ihr euch zudem Upgrades für das Schiff, um es weiter zu verbessern. Darüber hinaus dürfen die fortgeschrittenen Spieler unter euch in der Kampagne von HEX – Shards of Fate wieder Erfahrungspunkte sammeln und im Level aufsteigenden, denn die Maximalstufe wurde auf 15 erhöht. In diesem Zuge liefert das aktuelle Update auch neue Fähigkeiten für die altbekannten Klassen Magier, Krieger und Kleriker. Für Fans des Solomdus hat Kapitel 2 von „Chronicles of Entrath“ also jede Menge neuen Stoff zu bieten.

Quelle: Pressemitteilung