Der Herr der Ringe Online ist im Jahr 2007 erschienen. Damals durftet ihr in dem Online-Rollenspiel jedoch nur einen vergleichsweise kleinen Teil der Fantasy-Welt Mittelerde erkunden. Die Karte reichte nicht einmal bis nach Moria, die Zwergenminen kamen erst mit der ersten großen Erweiterung dazu. Nun sind bald zehn Jahre vergangen und in dieser Zeit hat sich das Spiel stark weiterentwickelt, so dass wir mittlerweile „kurz“ davor stehen, endlich nach Mordor aufbrechen zu können. In diesem Jahr soll das Reich Saurons per Add-on zugänglich gemacht werden. Doch das soll nicht die einzige Neuerung sein.

In einem Interview mit Massively OP gaben die Entwickler bekannt, dass mit der Mordor-Erweiterung die Hochelben zu den spielbaren Völkern hinzustoßen werden. Da stellt sich natürlich die Frage, inwiefern sie sich von den normalen Elben unterscheiden werden, die ihr ja schon seit Release von Der Herr der Ringe Online spielen könnt. Leider haben die Verantwortlichen hierzu noch nichts gesagt. Generell gibt es keine näheren Informationen zu den Hochelben. Diesbezüglich müssen wir uns einfach mal überraschen lassen, was uns da erwartet.