Der Herr der Ringe Online: Was kommt 2017?

Der Herr der Ringe Online

Im kostenlosen Online-Rollenspiel Der Herr der Ringe Online nähern sich die Helden, also ihr, immer weiter dem Schauplatz des Finales in „Die Rückkehr des Königs“. Gemeint ist natürlich das finstere Land Mordor und der Schicksalsberg, in dem „Der eine Ring“ geschmiedet wurde und dank Frodo auch sein Ende findet. Aktuell arbeitet der Entwickler Turbine erst mal an dem „Marsch der Könige“ genannten Update 19, das euch nach Nord-Ithilien in Gondor führt. Das Land ist vor allem von seinen zahlreichen Gärten geprägt, die aus ihm selbst in Zeiten des Krieges einen schönen Landstrich machen. Voraussichtlich ab Oktober werdet ihr die Gegend erkunden können.

Doch viel spannender ist die Frage, was euch 2017 in Der Herr der Ringe Online erwartet. Laut Turbine werdet ihr im kommenden Jahr die Schlacht vor dem „Schwarzen Tor“, der Hauptpforte nach Mordor, erleben und das Land Dagorlad erkunden, das sich vor dem Eingang ins Reich des dunklen Herrschers Sauron erstreckt. Außerdem deutet Turbine ein Wiedersehen mit Gollum an. Darüber hinaus hat das Studio auch schon erste Worte über Mordor selbst als Schauplatz für eine Erweiterung verloren. Doch ob damit schon im nächsten Jahr zu rechnen ist, muss sich noch zeigen.