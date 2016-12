HeroWarz: Neuer Held Ramirez spielt gern mit dem Feuer

Das kostenlose Action-Rollenspiel HeroWarz hat ein Update erhalten, mit dem die Riege an spielbaren Helden erweitert wird. Mit Christian Ramirez liefert euch der Entwickler KOG Games einen Nahkämpfer, der sehr zum Feuer hingezogen ist. So brutzelt er alle Gegner in seiner näheren Umgebung. Seine Feuerangriffe machen ihn zu einem Helden mit starkem AOE-Potenzial (Flächenschaden). Außerdem ist es recht einfach mit Ramirez, seine Attacken zu mächtigen Kombos zu verbinden. Allerdings hat natürlich auch dieser Charakter seine Schwachpunkte: Gegen einzelne Feinde ist er nicht so effektiv wie manch anderer Held in HeroWarz und ihr müsst euch mit ihm immer mitten ins Gefecht stürzen. Auf die Distanz ist Ramirez nicht zu gebrauchen. KOG Games beschreibt ihn als „brutalen ‚In-Your-Face‘-Charakter“.

Zu seinen Fähigkeiten zählt zum Beispiel der „Rocket Jump“, mit dem er eine gewaltige Explosion unter seinen Füßen verursacht, während er in die Luft springt. Nachdem ihr diesen Skill aktiviert habt, könnt ihr ihn direkt danach nochmal nutzen, damit sich Ramirez direkt mit einer weiteren Attacke auf seine Gegner stürzt. Nicht weniger effektgeladen ist „Volcanic Rage“. Damit erzeugt ihr einen dicken Flammenstrahl, der in die Luft schießt. Alle Widersacher, die im Zielgebiet stehen, erleiden konstant Schaden und am Ende folgt nochmal eine große Explosion.