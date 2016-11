HeroWarz: Update mit neuer Heldin und Auktionshaus

Der Entwickler und Publisher KOG Games hat ein neues Inhalts-Update für sein kostenloses Online-Rollenspiel HeroWarz veröffentlicht – und das hat es in sich. Mit der Aktualisierung hält eine neue Heldin Einzug: Izanami ist eine Magierin mit großem Schadenspotenzial, die sich nicht nur durch ihre mächtigen Zauber, sondern auch durch eine hohe Mobilität auszeichnet. Dafür kann sie jedoch nicht sonderlich viel Schaden einstecken, weshalb ihr euch mit ihr eben auch sehr viel bewegen müsst. Das mag für manchen Spieler, der in anderen MMOs gerne Magier spielt, etwas gewöhnungsbedürftig sein. Durch Fähigkeiten wie beispielsweise die Verwandlung in einen Schmetterling oder eine schnelle Teleportation setzt sich Izanami aber angenehm von den anderen Charakteren in HeroWarz ab.

Um die Ankunft der jungen Dame zu feiern, gibt es derzeit einige Events und Giveaways in dem Free-to-Play-Titel. So erhaltet ihr zum Beispiel immer dann eine zufällige Kiste mit Items, wenn ihr mit Izanami um zehn weitere Stufen aufgestiegen seid. Das geht so lange, bis ihr mit der Zauberin Level 100 erreicht habt. Die Boxen können Kostüme und Reittiere im Wert von bis zu 30 US-Dollar enthalten. Es macht sich also bezahlt, mit dem Neuzugang in HeroWarz zu spielen. Außerdem seid ihr automatisch im Rennen um ein paar schicke Preise, wenn ihr innerhalb der nächsten zwei Wochen insgesamt vier Stunden mit Izanami spielt.