Heroes of the Storm erfährt in der Version 2.0 zahlreiche Änderungen, was den Spielfortschritt betrifft. Außerdem gibt es die Amazone als neue Heldin.

Der Entwickler Blizzard Entertainment hat mit Heroes of the Storm 2.0 eine große Überarbeitung des kostenlosen MOBAs angekündigt. Die neue Version befindet sich sogar schon auf dem öffentlichen Testserver, so dass ihr euch die Neuerungen schon mal selber anschauen könnt. Unter anderem wird euer Spielfortschritt künftig anders gehandhabt, als das bislang der Fall ist. Zum einen entfernt Blizzard die Stufenbegrenzung für Helden sowie für euren Account. In der Version 2.0 wird also nicht mehr bei Heldenlevel 20 beziehungsweise Spielerlevel 40 Schluss sein. Jedoch wird beides auch nicht mehr unabhängig voneinander steigen: Der Spielerlevel errechnet sich in Zukunft aus den Stufen eurer Charaktere. Soll heißen: Jeder eurer Recken über Stufe 1 zählt für den Gesamtlevel eures Kontos. Wenn ihr also beispielsweise fünf Helden habt, die allesamt Stufe 5 sind, beträgt euer Spielerlevel 20.

Hinzu kommt, dass ihr in Heroes of the Storm 2.0 für jeden Stufenaufstieg mit einer Lootbox belohnt werdet. Blizzard nutzt demnächst in seinem MOBA also das gleiche System wie im hauseigenen Multiplayer-Shooter Overwatch. In den Lootboxen werden allerlei kosmetische Dinge enthalten sein: Profilbanner, Embleme, Skins, Reittiere, Sprachaufnahmen für Charaktere, Sprays oder Emoji-Pakete. Zusätzlich können die Boxen aber auch Stimpacks fürs schnellere Leveln oder sogar Helden beinhalten.