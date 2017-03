Heroes and Generals: „Medic“-Update liefert Medizin

Endlich gibt es Sanitäter in Heroes and Generals. Das neue Update ermöglicht es euch, euren eigenen Soldaten und eure Kameraden auf dem Schlachtfeld medizinisch zu versorgen.

Ohne Sanitäter wird eine Armee wohl kaum einen Krieg gewinnen. Dessen ist sich auch der dänische Entwickler Reto-Moto bewusst, der nun passenderweise das „Medic“-Update für seinen kostenlosen Multiplayer-Shooter Heroes and Generals veröffentlicht hat. Im Mittelpunkt stehen die neuen Erste-Hilfe-Pakete, mit denen ihr euren Soldaten ausstatten könnt. Zudem gibt es die größeren Sanitätsbeutel, die noch effektiver sind, was die Heilung des eigenen Charakters oder der Mitspieler betrifft. Wer will, kann sich auch mit größeren Mengen Medizin eindecken und dafür weniger Waffen in die Schlachten mitnehmen.

Passend dazu liefert das Update 1.05 für Heroes and Generals auch noch das neue Sanitäterband samt drei Abzeichen, die ihr freischalten könnt. Gelingt euch das, könnt ihr euch und eure Kameraden schneller verarzten und eure Erste-Hilfe-Pakete werden effektiver.

Ab heute gibt es jeden Mittwoch in Heroes and Generals einen sogenannten „Midweek Deal“. Der gilt jeweils nur einen Tag lang. Wenn ihr also zuschlagen wollt, solltet ihr euch nicht zu viel Zeit damit lassen. Heute bekommt ihr jegliche Munition für einen um 25 Prozent reduzierten Preis. Das Angebot endet morgen um 10:00 Uhr.