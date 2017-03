Der dänische Entwickler Reto-Moto hat ein neues Update für seinen kostenlosen Multiplayer-Shooter Heroes and Generals veröffentlicht, mit dem euch jedoch keine neuen Inhalte erwarten. Das Studio aus Kopenhagen hat sich damit beschäftigt, die Grafik-Engine seines Free-to-Play-Titels zu optimieren. Statt spielerischer gibt es also optische Neuerungen, die euch erfreuen dürften.

Fortan habt ihr im Optionsmenü die Möglichkeit, die Bildschirm- und die Rendering-Auflösung voneinander unabhängig einzustellen. Ihr könnt also beispielsweise in Full HD spielen, Texturen und Co aber nur in 720p anzeigen lassen, um so Leistung zu sparen. Wie sich das Ganze auf die Bildrate auswirkt, könnt ihr durch den Druck auf die „F7“-Taste überprüfen. Dann zeigt euch Heroes and Generals die FPS, aber auch euren Ping an.