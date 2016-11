Heroes and Generals

Die Tage werden kürzer und die Nächte länger. Die beste Zeit zum Zocken also. Idealerweise hat der dänische Entwickler Reto-Moto eine neue Aktualisierung für das Kriegsspiel Heroes and Generals veröffentlicht, das einige Überraschungen in petto hat. Das „Hallowes – XP für Freunde“-Update ist nach der britischen Spionin Odette Hallowes benannt, die als eine der wenigen Personen die Gefangenschaft der Nazis überlebte.

Sobald ihr das Update installiert habt, werdet ihr mit Erfahrungspunkten für Kill Assists und die Verteidigung von Panzern (als Infanterist) belohnt. Zudem erhaltet ihr XP, wenn eure Teammitgleider die Waffen an dem Fahrzeug nutzen, das ihr momentan steuert. Daneben haben die Entwickler angefangen, zahlreiche Maps zu überarbeiten. Unter anderem wurden die Absprungzonen und Startgebiete zahlreicher Schlachtfelder verändert und ihr findet deutlich mehr Verbandskästen sowie Fahrräder vor, um schneller zum Gefecht zu gelangen. Das ist jedoch nur der Anfang. Die Map Town besitzt beispielsweise nun mehr Möglichkeiten, den Gegner in die Zange zu nehmen. Außerdem wurden die Kontrollpunkte neu positioniert. Die Überarbeitung weiterer Maps wird in Zukunft folgen.

Offizieller Hallowes-Trailer: