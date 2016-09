Heroes and Generals

Mehr als dreieinhalb Jahren lief die offene Testphase des Spiels Heroes and Generals und bis zum heutigen Tage haben sich mehr als 8,5 Millionen Spieler für den MMOFPS registriert. Jetzt vollzieht der dänische Entwickler Reto-Moto den Schritt zur kommerziellen Veröffentlichung. Ab sofort hat der Titel nicht mehr den Betastatus inne. Für Spieler, die bereits länger dabei sind, ändert sich allerdings kaum etwas, denn diese waren mehr oder weniger Teil der Entwicklung.

Mittlerweile verfügt Heroes and Generals über drei Fraktionen und sechs verschiedene Charakterklassen. Fünf davon nehmen aktiv am Kampfgeschehen des Zweiten Weltkriegs teil, entweder als Infanterist, Panzerbesatzungsmitglied, Kampfpilot, Fallschirmjäger oder Aufklärer. Wer es hingegen mehr strategisch mag, schlüpft in die Haut eines Generals und trifft Entscheidungen jenseits des Schlachtfelds, koordiniert Armeeeinheiten und versorgt befreundete Spieler mit Verstärkung im laufenden Gefecht. Dabei darf auf mehr als 60 Waffen und über über 65 Fahrzeuge zurückgegriffen werden. Vom klapprigen Fahrrad über Jeeps bis hin zu Panzern und Flugzeugen ist alles dabei. Die entscheidende Frage ist dann lediglich, wo werden welche Einheiten eingesetzt, um die Frontlinien zu verschieben und den Onlinekrieg mitzuentscheiden?