Hero Zero: Heldenversteck live, jetzt Bonuscode einlösen!

Jeder Superheld braucht seinen Rückzugsort, wo er darüber nachdenken kann, wie er die Pläne seiner Feinde am besten durchkreuzen kann. Batman hat seine Batcave, Superman seine Festung der Einsamkeit und Spider-Man, nun ja, der hat sein Zimmer bei Tante May. Nun wird es Zeit, dass auch ihr in Hero Zero einen solchen Rückzugsort bekommt. Mit dem heutigen Update des kostenlosen Browserspiels wird genau das geliefert.

Das Heldenversteck ist das große neue Feature der Aktualisierung. Dabei handelt es sich um eine unterirdische Basis, die ihr bezieht und natürlich nach und nach ausbaut. Das Ganze erinnert ein wenig an Fallout Shelter oder die Basis in den XCOM-Spielen, ist aber längst nicht so komplex. Ihr beginnt mit der Versteckzentrale als erstem Raum. Dort lassen sich Ressourcen lagern und Münzen einsammeln, die regelmäßig erscheinen. Letzteres dient als Ersatz für die Arbeit, denn ab sofort geht ihr in Hero Zero keinem normalen Beruf mehr nach. Welcher Superheld braucht auch schon einen Job? Okay, Superman und Spider-Man vielleicht. Aber habt ihr Bruce Wayne schon mal ernsthaft bei Wayne Enterprise arbeiten sehen? Der lebt doch nur von dem Geld, dass er aufgrund seiner Firmenanteile bekommt.

Die Versteckzentrale bildet natürlich nur die Basis eures Heldenverstecks in Hero Zero. Aktuell gibt es neun weitere Räume, die ihr errichten und auch noch weiter ausbauen könnt. Die dafür nötigen Rohstoffe produziert ihr in der Zeronit-Mine und der Superkleber-Manufaktur – beide gehören zu den Einrichtungen eures Verstecks.