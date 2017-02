Wer heutzutage ein MOBA oder zumindest ein MOBA-ähnliches Spiel auf den Markt bringt, muss sich schon irgendwie von den Platzhirschen League of Legends und Dota 2 abheben, um eine Chance auf Erfolg zu haben. Im Fall von Heavy Metal Machines hat sich der brasilianische Entwickler Hoplon gedacht: „Hey, machen wir doch so was Ähnliches, nur mit Autos“. Heavy Metal Machines befindet sich schon seit einiger Zeit in der Open Beta und jüngst ist ein neues Update erschienen, mit dem ein weiterer verrückter Autofahrer die Online-Arenen betritt.

Verrückt ist hierbei genau das richtige Stichwort, denn Killer J ist ein total abgedrehter Clown – nur eben keiner dieser lustigen Gesellen aus dem Zirkus, sondern eher die Art Clown, die als psychopathischer Bösewicht Batman das Leben schwer macht. Killer J hat die „hohe Kunst“ des höhnischen Lachens perfektioniert und heizt seinen Widersachern mit „Freundlichen Raketen“ oder einem explodierenden Fass ein, das mächtig viel Flächenschaden verursacht und die Gegner sich wie Brummkreisel drehen lässt. Mit der Fähigkeit „Compliment“ ist er zudem in der Lage, 50 Prozent des Schadens, die seine Feinde an ihm verursachen, auf sie zurückzuwerfen.

Neben dem Killer-Clown implementiert das neue Update für Heavy Metal Machines auch den In-Game-Shop. Ab sofort könnt ihr also auf Shopping-Tour gehen und euch neue Charaktere kaufen, die noch nicht Teil der kostenlosen Heldenrotation sind. Killer J beispielsweise wird erst ab dem 28. Februar für alle Spieler verfügbar sein. Außerdem werden in dem Store Booster angeboten, mit denen ihr den Erfahrungspunkte- und Ruhmgewinn für einen limitierten Zeitraum erhöhen könnt.