Bis dahin habt ihr noch die Möglichkeit, beim Vorverkauf zuzuschlagen und euch 50 der neuen Kartenpackungen für 44,99 Euro (49,99 Euro in der iOS-Version) zu sichern. Die dürft ihr natürlich erst dann öffnen, wenn „Reise nach Un’Goro“ offiziell erschienen ist, aber ihr spart so eine ganze Menge Geld beziehungsweise Zeit, die ihr bräuchtet, um euch 50 Päckchen zu erspielen. Zudem erhaltet ihr den Kartenrücken „Fossil“ als Bonus.

Nicht mehr lange, dann bekommen die Fans von Hearthstone: Heroes of WarCraft endlich wieder Kartennachschub. Schon Ende Februar kündigte der Entwickler Blizzard Entertainment die Erweiterung „Reise nach Un’Goro“ an, die das kostenlose Online-Sammelkartenspiel um 135 neue Blätter ergänzen wird. Nun haben wir einen Release-Termin: Ab dem 7. April werdet ihr im In-Game-Shop von Hearthstone die neuen Booster-Pakete für Gold oder echtes Geld erwerben können.

Blizzard erinnert daran, dass es bis zum 5. April noch tägliche Login-Belohnungen gibt: Heute könnt ihr 50 Gold ergattern, indem ihr Hearthstone lediglich einmal startet. Morgen winkt euch ein Booster-Pack von „Reise nach Un’Goro“ und am Mittwoch gibt es für alle Spieler, die sich einloggen, die Karte „Vulkanosaurus“: ein Wildtier mit fünf Angriffs- und sechs Lebenspunkten.

Passend zum Release der Erweiterung bietet die April-Saison in Hearthstone den „Un’Goro“-Kartenrücken für alle Spieler, die im gewerteten Modus im Standard- oder „Wilden Format“ mindestens Rang 20 erreichen. Was für Inhalte die Belohnungstruhe am Ende der Spielzeit bieten wird, hängt erneut von eurem höchsten erreichten Rang ab. Es gibt in diesem Monat also wieder genug Gründe, eure Freizeit mit dem Kartenspiel von Blizzard zu verbringen.

