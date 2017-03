Hearthstone: Kartenpackungen werden teurer

Eigentlich ist das Online-Sammelkartenspiel Hearthstone: Heroes of WarCraft sehr erfolgreich. Die Spielerzahlen sind hoch und auch finanziell dürfte der Entwickler Blizzard Entertainment mit diesem Titel gut fahren. Trotzdem hat das Unternehmen nun angekündigt, dass die Kartenpackungen in den Ländern, die den Euro als Währung nutzen, und im Vereinigten Königreich teurer werden. Für zwei Päckchen zum Beispiel zahlt ihr ab dem 22. März 2,99 Euro. Aktuell liegt der Preis noch bei 2,69 Euro. Bei sieben Paketen werden künftig 9,99 Euro statt 8,99 Euro fällig. Wollt ihr 15 Booster Packs haben, zahlt ihr in Zukunft 2 Euro mehr (19,99 Euro statt 17,99 Euro). 40 Pakete gibt es ab dem 22. März für 49,99 Euro (derzeit noch 44,99 Euro) und 60 Stück bekommt ihr für 69,99 Euro statt 62,99 Euro.

Doch nicht nur die Kartenpackungen in Hearthstone werden kostspieliger: Arena-Tickets kosten demnächst 1,99 Euro statt 1,79 Euro und die einzelnen Flügel der Einzelspielerabenteuer schlagen bald mit 6,99 Euro statt 5,99 Euro zu Buche. Als Grund für die Preisänderungen nennt Blizzard die lokalen und regionalen Marktbedingungen. Was auch immer das bedeutet mag. Den Spielern von Hearthstone schmeckt das Ganze natürlich gar nicht. Auf der Diskussionsplattform Reddit regen sich die Fans richtig auf und lassen ihrer Wut freien Lauf. Ein Nutzer schreibt zum Beispiel: „Ernsthaft? Ich habe gedacht, Blizzard würde die Preise reduzieren, um die Spieler halten zu können.“