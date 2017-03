Hearthstone: Das „Heroische Kartenchaos“ ist zurück

Das "Heroische Kartenchaos" ist in dieser Woche wieder in Hearthstone spielbar und gibt euch die Chance, richtig tolle Preise abzusahnen.

Wenn ihr euch in dem kostenlosen Online-Sammelkartenspiel Hearthstone: Heroes of WarCraft einer richtig großen Herausforderung stellen wollt, habt ihr diese Woche die Möglichkeit, das „Heroische Kartenchaos“ zu spielen. Es feiert am Mittwoch sein Comeback. Wer es beim ersten Mal verpasst hat, für den sei kurz das Prinzip erklärt: In dieser Variante des Kartenchaos erstellt ihr euch vor dem ersten Duell ein Deck unter Beachtung der Regeln des Standardformats. Wichtig hierbei: Die Kartenzusammenstellung kann im Nachhinein nicht mehr geändert werden. Ihr solltet euer Deck also nicht unüberlegt zusammenbasteln, zumal das „Heroische Kartenchaos“ eine Teilnahmegebühr von 9,99 Euro oder 1000 Gold von euch verlangt.

Habt ihr euer Deck beisammen, tretet ihr gegen andere Spieler an und habt das Ziel, zwölf Siege zu erringen, um so die besten Belohnungen zu erhalten. Verliert ihr jedoch dreimal, ist der Spaß für euch vorbei. Aber so weit werdet ihr es nicht kommen lassen wollen, denn die Spieler mit zwölf Siegen dürfen sich über satte 50 Kartenpackungen der zuletzt erschienenen Hearthstone-Erweiterung „Die Straßen von Gagdetzan“ freuen. Und als ob das nicht schon genug wäre, gibt es obendrauf noch große Mengen Gold, jede Menge Arkanstaub und drei goldene legendäre Karten. Das „Heroische Kartenchaos“ in Hearthstone: Heroes of WarCraft endet am kommenden Montag, danach wird es wieder ein normales Kartenchaos geben.