Hearthstone: Das Jahr des Mammuts

In diesem Jahr erwarten euch nicht nur drei neue Erweiterungen für Hearthstone, sondern auch Änderungen am Standardformat sowie erstmals tägliche Login-Boni.

Für 2017 hat sich Blizzard Entertainment einiges bezüglich seines kostenlosen Onlíne-Sammelkartenspiels Hearthstone: Heroes of WarCraft vorgenommen. Deswegen spricht das Studio auch vom „Jahr des Mammuts“. So erwarten euch zum Beispiel drei große Erweiterungen. So viele Add-ons gab es auch schon im vergangenen Jahr, doch 2017 bekommt ihr nicht zwei Kartenerweiterungen und ein Einzelspielerabenteuer, sondern drei Add-ons mit jeweils circa 130 neuen Karten geliefert. Zusätzlich wird jede Erweiterung kostenlose, optionale Einzelspielermissionen bieten, in denen die Geschichte des jeweiligen Add-ons erzählt wird. Die Abenteuer, die ihr euch bislang stets kaufen oder mühsam freispielen musstet, scheinen also passé zu sein.

In diesem Jahr wird es darüber hinaus eine wichtige Änderung am Standardformat in Hearthstone geben. Der Grundgedanke war eigentlich, dass ihr hier neben den Karten der jeweils zwei jüngsten Erweiterungen auch die Blätter aus den Basis- und Klassiksets verwenden dürft. Im vergangenen Jahr sei Blizzard aber aufgefallen, dass manche Exemplare sehr häufig Bestandteil von Decks sind und fast schon automatisch eingebaut werden. Das schränke die Kreativität ein, so die Entwickler. Also haben sie sich dazu entschlossen, einige Basiskarten vom Standardformat auszuschließen. Diese „Zeitlosen Klassiker“ lassen sich demnächst also nur noch im „Wilden Format“ einsetzen. Dazu gehören neutrale Karten wie der „Azurblaue Drache“ oder „Ragnaros der Feuerfürst“, aber auch klassenspezifische wie die „Eislanze“ des Magiers oder die Hexenmeisterkarte „Überwältigende Macht“.