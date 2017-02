Hearthstone: Hinweise auf Un’Goro-Erweiterung

Seitdem die letzte Erweiterung für Hearthstone: Heroes of WarCraft, „Straßen von Gadgetzan“, erschienen ist, sind schon wieder zwei Monate vergangen. Da wäre es doch langsam an der Zeit, über das nächste Add-on nachzudenken, oder? Von offizieller Seite ist noch nichts bekannt, aber im Internet sind bereits erste Hinweise auf das aufgetaucht, was euch demnächst in dem kostenlosen Online-Sammelkartenspiel von Blizzard Entertainment erwarten könnte.

Zum einen hätten wir da die Synchronsprecherin Lani Minella. Die hat schon einigen Charakteren in der englischen Originalfassung von Hearthstone ihre Stimme geliehen. Kürzlich aktualisierte sie ihre Agenda und fügte einen Eintrag für Hearthstone: Lost Secrets of Un’Goro hinzu. Mittlerweile ist diese Zeile wieder aus der Agenda entfernt worden, ein findiger Reddit-Nutzer hat aber noch rechtzeitig einen Screenshot von dem Eintrag gemacht und veröffentlicht.