Das kostenlose Online-Sammelkartenspiel Hearthstone: Heroes of WarCraft von Entwickler Blizzard Entertainment ist bekanntlich ein sehr beliebtes Spiel, auch im eSport. Nun steht die Winter Championship kurz bevor, bei der die besten Spieler der Welt gegeneinander antreten. Doch die müssen erst noch gefunden werden. Am 10. Februar findet das Gasthausheldenturnier statt. Dabei treten die Sieger der vorangegangenen Qualifikationsturniere gegeneinander an, um noch einen der letzten acht Plätze für die europäischen Playoffs zu ergattern.

Bei den Playoffs spielen dann die 64 besten Hearthstone-Spieler Europas gegeneinander. Das Ganze findet am 11. und 12. Februar in diversen europäischen Städten statt. In Deutschland beispielsweise ist das Meltdown in Köln ein Austragungsort für die Matches. Wenn ihr in der Schweiz lebt und live dabei sein wollt, werdet ihr im Löwen in Zürich fündig, Österreicher schauen in der Respawn eSportsbar in Wien vorbei.