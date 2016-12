Entwickler Blizzard Entertainment hat ein neues Update für sein kostenloses Online-Sammelkartenspiel Hearthstone: Heroes of WarCraft veröffentlicht, das als Vorbereitung auf die neue Erweiterung „Die Straßen von Gadgetzan“ dient. Das Add-on, das über 130 neue Karten bietet, erscheint bereits morgen, am 2. Dezember. Eine der großen Neuerungen sind die Drei-Klassen-Karten. Dabei handelt es sich um neutrale Diener, die ihr jedoch nur in die Decks von jeweils drei Klassen stecken könnt – der Name verrät es ja schon.

Die Karten sind drei verschiedenen Verbrecherbanden zugeordnet, die in der Stadt Gadgetzan ihr Unwesen treiben. Die Diener der Gassenhauer-Gang sind in Krieger-, Paladin- und Jäger-Decks einsetzbar. Die Kabale sind aufgrund ihres Bezugs zur Magie für Magier-, Priester- und Hexenmeister-Decks gedacht. Zu guter Letzt gibt es noch die Diener des Jadelotus, die ihr in Hearthstone als Schurke, Druide und Schamane einsetzen könnt.

Neben den neuen Karten baut Blizzard natürlich auch ein weiteres Spielbrett mit der Erweiterung ein. Die vier Ecken stellen dabei die einzelnen Bezirke von Gadgetzan dar und bieten wieder einiges zum Entdecken. Was auch nicht fehlen darf, sind frische Kartenrücken, die ihr als Belohnungen erhaltet, wenn ihr in den kommenden Monaten im gewerteten Modus von Hearthstone mindestens Rang 20 erreicht. Die Rücken sind an die drei Verbrecherbanden von „Die Straßen von Gadgetzan“ angepasst. Im Dezember gibt es einen im Jadelotus-Design, im Januar folgt ein Exemplar mit Gassenhauer-Gang-Optik und wenn ihr einen Kartenrücken der Kabale haben wollt, müsst ihr ihn euch im Februar erarbeiten.