Am vergangenen Wochenende fand in Anaheim, Kalifornien die BlizzCon 2016, die Hausmesse von Entwickler Blizzard Entertainment, statt. Neben Ankündigungen zu Diablo 3 und Overwatch gab es auch Neuigkeiten rund um das kostenlose Online-Sammelkartenspiel Hearthstone: Heroes of WarCraft. Schon vor zwei Wochen haben wir über die Enthüllung einer neuen Erweiterung spekuliert, nachdem Blizzard Hinweise darauf im Netz gestreut hatte. Nun ist es bestätigt: „Die Straßen von Gadgetzan“ wird das vierte Add-on für Hearthstone.

Die 132 neuen Karten werden sich aber nicht um die Goblins drehen, die das Dorf Gadgetzan in der Region Tanaris errichtet haben (Spieler von World of WarCraft wissen Bescheid). Stattdessen geht es um die Kriminellen, die in der Siedlung ihr Unwesen treiben – daher auch der Originaltitel „Mean Streets of Gadgetzan“, was eine Anspielung auf den Gangsterfilm von Martin Scorsese zu sein scheint. Ihr bekommt es also mit Schmugglern, Assassinen und ausgestoßenen Magiern zu tun.