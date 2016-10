Scherz? Erscheint Hearthstone für Nintendo Switch?

Erlaubt sich das Social Media Team von Entwickler Blizzard einen Scherz oder ist das ein kleiner Hinweis auf eine bevorstehende Ankündigung, dass das Onlinekartenspiel Hearthstone für Nintendos neues System Switch erscheinen soll? Wissen tun wir es natürlich nicht, aber es liegt im Rahmen der Möglichkeiten. Blizzards Muttergesellschaft Activision wurde nämlich als offizieller Publisher für die neue Hybridkonsole bestätigt.

Allerdings sollte man solche Ankündigungen mit Vorsicht genießen. In den sozialen Netzwerken erlauben sich große Unternehmen gerne mal einen kleinen Scherz. Besonders der offizielle Twitter-Account von Sonic The Hedgehog ist immer mal wieder für einen Spaß gut. Das Team dahinter überzeugt stets mit Kreativität und ungewöhnlichen Postings. Beim amerikanischen Twitter-Account von Hearthstone finden sich solche Aktionen zwar auch, aber nicht unbedingt in dieser Häufigkeit. In Deutschland geht es, wie könnte es auch anders sein, sehr gesittet zu.