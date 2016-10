Ein Abschnitt der Umfrage befasst sich damit, über welche Neuerungen sich die Fans von Hearthstone freuen würden. Und hier wird es nun interessant: Da ist nämlich zum Beispiel von einer Kampagne die Rede. Hearthstone hat zwar die einzelnen Soloabenteuer, doch die müsst ihr bekanntlich freispielen oder gar kaufen und sie hängen nicht miteinander zusammen. Die Konkurrenten The Elder Scrolls: Legends und Gwent – The Witcher Card Game hingegen versprechen mit ihren Kampagnen viele Stunden Einzelspielerspaß samt Story – und das komplett gratis. Es wäre nicht ganz unvernünftig von Blizzard, dementsprechend nachzulegen.

Hearthstone: Heroes of WarCraft ist schon ein tolles Spiel. Entwickler Blizzard Entertainment hat es einfach drauf, uns mit einem leicht zu erlernenden, aber schwer zu meisternden Spielprinzip zu fesseln. Perfekt ist das kostenlose Online-Sammelkartenspiel aber freilich nicht, das wissen auch die Verantwortlichen. Deshalb haben sie eine Umfrage gestartet und dabei einige Spieler quasi im Geheimen kontaktiert. Natürlich war es nur eine Frage der Zeit, bis einer der Befragten die Informationen im Internet veröffentlichte. Ein Nutzer von Reddit hat genau das getan und Bilder des Fragebogens veröffentlicht.

Soloabenteuer wie "Eine Nacht in Karazhan" sind ganz nett, ersetzen aber keine vollwertige Kampagne.

Eine ebenfalls spannende Neuerung, die sich sicherlich viele Spieler wünschen, wären 2-gegen-2-Matches. In Hearthstone gibt es bislang nur Duelle zwischen einzelnen Spielern. Beim „Kartenchaos“-Modus durftet ihr immerhin schon mal kooperativ gegen einen Bossgegner kämpfen, der jedoch als Einheit auf dem Spielfeld stand und kein eigenes Deck in petto hatte. Wie cool wäre es, wenn ihr euch in Zweierteams zusammenschließen und gegen andere Leute antreten könntet?

Darüber hinaus werden in der Umfrage noch Dinge wie eine Funktion für Gilden beziehungsweise Clans, mehr Chat-Features und ein verbessertes Matchmaking auf Basis der Karten in den Decks der Spieler angesprochen.

Quelle: Reddit