Hearthstone: Zahlreiche Karten-Buffs und -Nerfs geplant

Blizzard hat mit Hearthstone das derzeit erfolgreichste Online-Sammelkartenspiel am Start. Doch mit zunehmender Spielerzahl und immer neuen Karten kommt es folgerichtig irgendwann zu einer Verschiebung der Machtverhältnisse der Spielkarten und den damit verbundenen Strategien. Dessen ist sich Blizzard bewusst und analysiert konstant das Spielverhalten der Nutzer. Für das nächste Update sind daher umfangreiche Veränderungen am Balancing geplant, denn durch die Karten der letzten Erweiterungen haben Spieler Strategien entwickelt, die zu einem Ungleichgewicht geführt haben.

Eine Karte für den späteren Spielverlauf einer Partie ist „Ruf der Wildnis“ des Jägers. Blizzard hat jedoch festgestellt, dass sie viel zu stark ist und setzt daher mit dem kommenden Update die Kosten auf neun Manapunkte herauf. Gleiches trifft auf die Krieger-Karte „Hinrichten“ zu. Bald kostet der Einsatz nicht mehr einen, sondern zwei Manakristalle. Der „Sturmangriff“ hingegen wird von drei Punkten auf einen reduziert und erhält zudem ebenfalls einen leicht geänderten Effekt. Derzeit verleiht sie einem befreundeten Diener +2 Angriff und Ansturm. In der neuen Version verleiht sie einem Diener zwar immer noch Ansturm, aber keinen zusäzlichen Angriff. Es können in diesem Zug auch keine Helden angegriffen werden.

Um aggressive Decks etwas in der Beliebheitsskala herunterzuschrauben, wird die Karte „Ruchloser Offizier“ um einen Angriffspunkt verringert. An „Yogg-Saron Hoffnungsende“, eine der kontroversesten Karten im Spiel, nehmen die Entwickler die größten Veränderungen vor. Zukünftig wird kein Zauber mehr wirken, wenn die Karte während eines Kampfschreis zerstört, zum Schweigen gebracht, verwandelt wird oder in eure Hand zurückgeschickt wird.