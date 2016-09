Hearthstone: Willkommenspaket und neue Priesterin

Hearthstone

Der Entwickler Blizzard Entertainment hat ein neues Update für sein kostenloses Online-Sammelkartenspiel Hearthstone: Heroes of WarCraft veröffentlicht. Es fügt unter anderem neue Kartenrücken hinzu: Das „Tyrande“-Design ist eine Belohnung, die ihr bekommt, wenn ihr einen Freund anwerbt, damit der auch Hearthstone spielt. Der „Legion“- und der „Kuchen“-Kartenrücken sind die Belohnungen für die Saisons im September und im Oktober. Ihr erhaltet sie, wenn ihr im jeweiligen Monat Rang 20 im gewerteten Modus erreicht.

Eine weitere Neuerung ist die Priesterheldin Tyrande Wisperwind. Sie ist die Hohepriesterin der Mondgöttin Elune und führt gemeinsam mit Malfurion Sturmgrimm die Nachtelfen an. Dementsprechend spielt sie eine große Rolle im Strategieklassiker WarCraft 3 und im Online-Rollenspiel World of WarCraft. Außerdem könnt ihr sie in Heroes of the Storm spielen. Nun steht sie euch auch als Heldin in Hearthstone zur Verfügung. Ihr bekommt sie wie den passenden Kartenrücken als Belohnung für eine Werbeaktion.

Neben weiteren Änderungen, die das Update mitbringt, etwa einigen Karten, die aus dem Arena-Modus entfernt wurden, gibt es noch etwas Neues: ein Willkommenspaket, das zehn Kartenpackungen mit Klassik-Karten sowie eine zufällige legendäre Karte aus der ersten Generation beinhaltet. Das Ganze erhaltet ihr zum Preis von 4,99 Euro. Für Hearthstone-Neueinsteiger ist das eine gute Möglichkeit, ein Deck mit Kartenklassikern zu basteln. Aber auch für erfahrene Spieler lohnt sich das Paket – allein schon deshalb, weil ihr in jedem Fall eine legendäre Karte bekommt. Und eine solche zu ergattern, ist ja sonst mit sehr viel Glück verbunden. Zudem sind knapp fünf Euro ein günstiger Preis für zehn Booster-Packs in Hearthstone: Heroes of WarCraft.