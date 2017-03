Hay Day: Updates für das Stadtgebiet angeteasert

Supercell hat angedeutet, dass das Stadt-Feature in Hay Day in diesem Jahr ausgebaut werden soll. Außerdem gibt es erste vage Infos zum nächsten Update.

Der finnische Entwickler Supercell hat den Fans seines kostenlosen Farmspiels Hay Day zuletzt in einem Q&A die Möglichkeit gegeben, Antworten auf die Fragen zu erhalten, die ihnen unter den Nägeln brennen. So wollte ein Spieler wissen, ob das Team denn Pläne habe, das Stadtgebiet zu verbessern oder gar zu erweitern. In Hay Day baut ihr nämlich nicht nur eure Farm auf, sondern stampft auch eine richtige Ortschaft aus dem Boden. Supercell gibt zu, dass man dieses Feature lange Zeit vernachlässigt habe. „Wir hatten große Pläne für die Stadt, als sie veröffentlicht wurde, aber dann haben wir gemerkt, dass wir einfach zu wenig Zeit hatten, um sie auf das nächste Level zu hieven“, heißt es im offiziellen Forum von Hay Day.

In diesem Jahr wolle sich Supercell tatsächlich der Stadt widmen. Das Studio habe einige Pläne, wolle aber noch nichts verraten. Auch bezüglich neuer Events in Hay Day hält sich das Team sehr bedeckt. Im nächsten Update werde es noch keine Änderungen an den In-Game-Ereignissen geben, im späteren Verlauf des Jahres soll desbezüglich aber etwas passieren. Was genau, das stehe noch in den Sternen, heißt es.