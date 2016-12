Hay Day: Neue Produkte mit Bananen und Trauben

Das Weihnachtsfest rückt näher und die Vorbereitungen laufen vielerorts auf Hochtouren. Auch im kostenlosen Bauernhofspiel Hay Day freuen sich eure menschlichen und tierischen Freunde auf das Fest der Liebe. Extra für die kalte Jahreszeit gibt es bald neue Dekorationen in dem free-to-play Mobilegame. Unter anderem könnt ihr euch einen riesigen Lebkuchen-Mann und eine ebenso große Lebkuchen-Frau auf die Farm holen. Mit Laternen, deren Pfeiler an Zuckerstangen erinnern, und einer Bank, die mit Misteln verziert ist, bringt ihr garantiert Weihnachtsstimmung auf euren Hof. Darüber hinaus könnt ihr euer Anwesen in Hay Day mit einem festlichen Torbogen verschönern, der mit roten Schleifen, Lichterketten und frischem Schnee geschmückt ist.

Natürlich steht euer Betrieb in Hay Day auch während der Feiertage nicht still und ihr produziert fleißig verschiedene Waren. Neben den bisher bekannten Produkten könnt ihr bald zusätzlich Leckereien aus Trauben und Bananen zaubern. Dafür stehen euch demnächst Bananenbäume und Weinreben zur Verfügung, die ihr auf Stufe 88 beziehungsweise 84 freischaltet. Sobald ihr einige Früchte gesammelt habt, bereitet ihr daraus Bananen-Brot, -Pfannkuchen und -Eis zu. Aus den Trauben stellt ihr Marmelade her und verarbeitet sie zu Fruchtsaft.