Hay Day: Hilfsbereite Rentner greifen euch unter die Arme

Ein neues Update beschert euch in Hay Day Unterstützung in Form des Renterpärchens Rose und Ernest, die bereitwillig für euch Items sammeln.

Damit Ernest und Rose euch in Hay Day unter die Arme greifen, müsst ihr aber zunächst Stufe 33 erreicht haben. Dann werden die beiden Charaktere automatisch freigeschaltet. Fortan könnt ihr ihnen Aufgaben zuteilen. Dabei ist jeder von ihnen auf einen Arbeitsbereich spezialisiert: Rose kümmert sich um eure Tiere , Ernest hingegen arbeitet lieber in der Molkerei und in der Zuckermühle.

Der finnische Mobilegames-Entwickler und -Publisher Supercell, bekannt für Clash of Clans und Clash Royale , hat ein neues Update für sein kostenloses Farmspiel Hay Day veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen Rose und Ernest. Dieses nette Rentnerpärchen zieht auf euren Bauernhof. Doch die beiden haben keine Lust, den lieben langen Tag nur in ihrem Garten zu sitzen und den Lebensabend zu genießen. Sie erweisen sich als äußerst hilfsbereit und wollen euch bei euren täglichen Aufgaben unterstützen.

Ihr könnt in Hay Day genau festlegen, auf welche Produkte sich die beiden konzentrieren sollen. Wenn ihr wollt, dass Rose sich nur um die Hühner kümmert, so dass die Vögel fleißig Eier legen, dann ist das kein Problem. Zudem ist es praktisch, dass das Paar ein eigenes Lager hat, wo die gesammelten Items aufbewahrt werden. Ernest und Rose klatschen also nicht euer eigenes Lager voll. Zudem verrichten sie ihre Arbeit auch dann, wenn ihr in Hay Day nicht online seid.

Neben den neuen Helfern bietet das Update für dasfree-to-play Mobilegame auch noch exklusive Dekorationen als Derbybelohnungen, Bugfixes sowie ein Geschenk für all diejenigen, die Hay Day bereits seit zwei Jahren oder sogar noch längerer Zeit spielen. Obendrauf gibt es im In-Game-Shop eine Panda-Statue sowie einen weißen, braunen und breiten Weg und der Holzfäller entfernt tote Bäume und Büsche zu einem reduzierten Diamantenpreis.

Quelle: Offizielle Webseite