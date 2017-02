In Gwent: The Witcher Card Game ist ab sofort eine neue Fraktion spielbar: das Nilfgaardische Imperium.

In der Welt der „The Witcher“-Romane und - Rollenspiele ist das Imperium nicht gerade beliebt, außer bei seinen eigenen Bürgern natürlich. Das mag vielleicht daran liegen, dass Nilfgaard ein Land nach dem anderen erobert hat, um seine Macht zu vergrößern. Zeitgleich sind die Bürger des Reiches der Meinung, dass nur diejenigen reine Nilfgaarder sind, die im Herz des Landes und nicht in den Provinzen geboren sind. Oder anders ausgedrückt: Die Nilfgaarder sind in der „The Witcher“-Welt so etwas wie die Nationalsozialisten, ohne aber gleich eine Kopie derer zu sein.

Seit Ende Oktober des vergangenen Jahres befindet sich das kostenlose Online-Sammelkartenspiel Gwent: The Witcher Card Game des polnischen Entwicklers CD Projekt RED in der Closed Beta. Nun hat das Team aus Warschau das nächste große Update für den Titel veröffentlicht und damit eine neue Fraktion eingebaut: Zu den „Nördlichen Königreichen“, den Scoia’tael, den Skellige und den Monstern gesellt sich Nilfgaard dazu.

In Gwent: The Witcher Card Game dürfte es euch trotzdem freuen, dass die Nilfgaarder nun mit von der Partie sind. Schließlich bringt die neue Fraktion einen Haufen frischer Karten mit sich, wobei nicht alle der über 60 Neuzugänge Nilfgaard-exklusiv sind. Darunter befinden sich auch einige spezifische Karten für die anderen Parteien sowie neutrale Exemplare, die ihr in jedes Deck einbauen könnt.

Die Spielweise eines Nilfgaard-Decks in Gwent: The Witcher Card Game orientiert sich natürlich sehr an der Charakterisierung des Imperiums: Mit der neue Fraktion ist es euer Ziel, stets die Kontrolle über das Schlacht- beziehungsweise Spielfeld zu haben. Das bringt auch neue Gameplay-Mechaniken mit sich, etwa die Möglichkeit, Karten auf der Hand eures Gegners einsehen zu dürfen oder die Reihenfolge der Blätter eures Kartenstapels beeinflussen zu können.

Quelle: Pressemitteilung