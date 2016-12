Gwent – The Witcher Card Game: Ranked-Modus und neue Karten

Seit Oktober befindet sich das kostenlose Online-Sammelkartenspiel Gwent: The Witcher Card Game in der Closed Beta. Der polnische Entwickler CD Projekt RED arbeitet fleißig daran, seinen Free-to-Play-Titel immer weiter zu verbessern. Mittlerweile ist das Update auf Version 0.8.33 erschienen, mit dem einige spannende Features ihren Weg ins Spiel gefunden haben. Das fängt an mit dem Ranked-Modus: Ab sofort könnt ihr gewertete Matches spielen und dabei in 15 Rängen aufsteigen.

Zu den weiteren Neuerungen zählt eine Rangliste für die 1000 besten Spieler und eine Überarbeitung der täglichen Belohnungen. Letztere funktionieren von nun an auf Basis der gewonnenen Runden, nicht mehr der siegreichen Matches. Neben diesen allgemeinen Features haben sich die Entwickler aber auch den Karten beziehungsweise den einzelnen Fraktionen gewidmet und dabei nicht nur Balancing-Anpassungen vorgenommen, sondern auch neue Blätter hinzugefügt. Insgesamt erweitert das Update Gwent: The Witcher Card Game um 20 neue Karten. Beispielsweise hätten wir da die Zauberin Yennefer, bekannt aus dem Rollenspiel-Hit The Witcher 3: Wild Hunt, als Goldkarteneinheit. In Skellige-Decks lässt sich fortan die Hexe Keira Metz einbauen und wer mit Monsterkarten spielt, kann auf den Katakan-Vampir zurückgreifen, sofern er ihn in seiner Sammlung hat.

Quelle: Pressemitteilung / offizielle Webseite