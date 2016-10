Bevor morgen die Closed Beta von Gwent: The Witcher Card Game beginnt, findet heute Abend ein Livestream statt, in dem die Entwickler eure Fragen beantworten.

Morgen beginnt die Closed Beta des neuen Online-Sammelkartenspiels Gwent: The Witcher Card Game. Wer das Glück hat, einen Key für die Testphase zu bekommen, darf also schon bald im Multiplayer gegen andere Spieler Gwent spielen. Und das hat sich ja fast jeder gewünscht, der The Witcher 3 gezockt und dabei viel Spaß mit den Kartenspielduellen gehabt hat.

Bevor morgen aber die Beta losgeht, gibt es heute Abend zunächst einen Livestream von Entwickler CD Projekt RED auf dessen offiziellem Twitch-Kanal. Um 19:00 Uhr geht das Team aus Polen auf Sendung und bietet euch einige Impressionen aus Gwent: The Witcher Card Game. Es werden ein paar Runden gespielt, die Entwickler sprechen über den Bau von Decks und öffnen einige Kartenfässer. In dem Free-to-Play-Titel werden die einzelnen Karten nämlich in virtuellen Fässern verkauft. Natürlich beantworten die Entwickler auch eure Fragen.

Die Closed Beta von Gwent: The Witcher Card Game wird auf PC und Xbox One laufen. PS4-Spieler bleiben leider außen vor, zumindest fürs Erste. Ab 19:00 Uhr am morgigen Abend werden die ersten Einladungen per E-Mail versendet. Wer sich nicht für die Beta angemeldet hat, kann das nach wie vor auf der offiziellen Webseite des Spiels tun.