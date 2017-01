Grepolis: Demeter-Event im neuen Update

Für die nächste Woche hält der Entwickler und Publisher InnoGames wieder mal ein Update für sein kostenloses Strategiespiel Grepolis bereit. Der Titel schafft am 25. Januar, also kommenden Mittwoch, den Sprung auf die Version 2.130, was natürlich für alle Spielwelten gilt. Während die Entwickler das Update aufspielen, werden die Server für kurze Zeit nicht erreichbar sein.

Mit dem neuen Update erwartet euch zudem eine sinnvolle Verbesserung, was die Weltwunder in Grepolis betrifft. Bislang habt ihr erst dann gesehen, welche Bonuseffekte die Bauwerke haben, sobald sie fertiggestellt waren. Damit ihr in Zukunft besser einschätzen könnt, welches Weltwunder für eure Allianz in der jeweiligen Situation am nützlichsten wäre, wird euch nun vorab per Tool-Tipp verraten, was euch die einzelnen Objekte bringen.

Zu guter Letzt haben die Programmierer wieder einige Fehler behoben, die manche Spieler von Grepolis geplagt haben. Beispielsweise sollte nun kein JavaScript-Fehler mehr auftreten, wenn ihr nur einen Teil eurer außerhalb stationierten Truppen in der Premiumübersicht abziehen wollt.

Quelle: offizielles Forum