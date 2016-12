Grepolis: Ein Adventskalender voller Glücksräder

Beim Winter-Event in Grepolis dürft ihr jeden Tag bis Heiligabend an Glücksrädern drehen, um so schicke Preise abzustauben und die Chance zu erhalten, eine Woche kostenlosen Zugriff auf Aristoteles oder die Berater zu bekommen.

Heute ist der 1. Dezember. Das bedeutet, es sind noch 23 Tage bis zur großen Bescherung am Heiligabend. Und es bedeutet auch, dass ihr heute das erste Türchen eures Adventskalenders öffnen durftet. Doch es gibt ja nicht nur die echten Kalender mit Schoko-Inhalt, sondern auch die digitalen Kalender. In dem kostenlosen Browserspiel Grepolis zum Beispiel gibt es ab heute jeden Tag ein Glücksrad, an dem ihr drehen dürft. Über ein Symbol in der rechten unteren Ecke des Bildschirms gelangt ihr zum Kalender. Klickt auf das Icon und euch offenbart sich eine schöne Weihnachtsszenerie mit Stickern für jeden der 24 Tage.

Pro Tag dürft ihr einmal kostenlos am Glücksrad drehen. Danach schaltet ihr eine Dekoration für den Weihnachtsbaum frei. Auf diese Weise gelangt ihr auch an den Award „Glücklicher Winterspaß“. Weitere Drehungen kosten euch Gold. Wenn ihr alle Belohnungen eines Tages abgesahnt habt, könnt ihr für weitere Goldmünzen das Rad neu befüllen. Die Preise verändern sich in dem Fall aber nicht. Ihr könnt dann also alle Gewinne noch ein zweites Mal ergattern, wenn ihr über das nötige Kleingeld verfügt.

Das Winter-Event in Grepolis läuft bis zum 31. Dezember. Ihr habt also auch nach Heiligabend noch eine Woche Zeit, um verbleibende Belohnungen, die ihr gewonnen habt, einzusammeln. Das Event gibt es übrigens nicht nur in der Browser-Variante von Grepolis, sondern auch in der Mobile-Version des Strategiespiels.

Quelle: offizielles Wiki