Grepolis: Gruselige Beschwörungen beim Herbst-Event

Mit den gesammelten Zutaten lassen sich über 120 verschiedene Beschwörungsrituale in Grepolis durchführen. Für jedes davon benötigt ihr drei Opfergaben. Welche Zutaten ihr verwendet, liegt ganz bei euch. Ihr könnt drei unterschiedliche Items verwenden oder zwei- bis dreimal das gleiche. Je nach Kombination ergeben sich natürlich verschiedene Beschwörungen beziehungsweise Belohnungen. Sehr praktisch: Entdeckte Rezepte werden direkt abgespeichert, so dass ihr immer wieder die entsprechenden Belohnungen herstellen könnt, ohne euch die Item-Kombinationen merken zu müssen.

Um die Zutaten zu erhalten, macht ihr genau das, was ihr auch sonst in Grepolis macht: Ihr baut Gebäude, betreibt Forschung, absolviert Kämpfe und rekrutiert neue Einheiten. Für dieses Tagesgeschäft bekommt ihr Dinge wie Fledermausflügel, Rattenschwänze oder Hexenfinger. Das sind keine hübschen Objekte, aber beim Herbst-Event in Grepolis geht es auch nicht um Schönheit. Pro Tag könnt ihr bis zu zehn Opfergaben sammeln, mehr ist nicht möglich. Reicht euch diese Menge nicht, müsst ihr weitere Items mit Gold kaufen. Der Preis erhöht sich jedoch mit jeder erworbenen Zutat am Tag. Um Mitternacht werden die Kosten stets wieder auf den Standardwert zurückgesetzt.

Halloween ist zwar erst in ein paar Wochen, im kostenlosen Browserspiel Grepolis vom Hamburger Entwicklerstudio InnoGames wird es aber schon in diesen Tagen gruselig. Das Herbst-Event hat begonnen und dabei geht es um Beschwörungen, die nicht sonderlich schöne Opfergaben erfordern.

Wer beim aktuellen Event in Grepolis besonders viele Beschwörungen tätigt, landet in den höheren Regionen der dazugehörigen Rangliste. Jedes Ritual liefert euch zehn Blutpunkte. Je mehr ihr davon am Tag sammelt, desto weiter nach oben geht es für euch in der täglichen Rangliste. Der Sieger eines jeden Tages bekommt eine Auszeichnung und einen Effekt als Belohnung. Die Auswertung findet immer um 20 Uhr statt, danach wird das Ranking zurückgesetzt. Es gibt aber auch eine permanente Rangliste, bei der sich die Spieler bis zum Ende des Events um die Platzierungen streiten. Für die Top 10 gibt es am Schluss diverse Boni, die Top 4 bekommen die Auszeichnung „Großmeister 2016“.

Quelle: Offizielle Webseite