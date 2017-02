Gigantic: Großes „Eternal Dawn“-Update angekündigt

In diesem Monat erwartet euch mit "Eternal Dawn" ein großes Update für Gigantic, das eine neue Heldin und zahlreiche Skins liefern wird.

Noch in diesem Monat bekommen die Fans des Third-Person-MOBAs Gigantic ein Paket voller neuer Inhalte geliefert. Entwickler Motiga und Publisher Perfect World haben das große Update namens „Eternal Dawn“ angekündigt, das bereits am 23. Februar für die Windows-10- und Xbox-One-Version von Gigantic erscheinen wird. Von der normalen PC-Fassung ist in dem Artikel auf der offiziellen Seite von Perfect Worlds Spieleplattform Arc nicht die Rede, allerdings beschränkt sich die Open Beta derzeit auch noch auf die Microsoft-Konsole und das aktuelle Betriebssystem des Unternehmens.

Die Inhalte von „Eternal Dawn“ werden jedoch nicht alle auf einmal eintreffen, sondern im wöchentlichen Rhythmus geliefert. Ab dem 23. Februar dürft ihr zum Beispiel in die Haut einer neuen Heldin zu schlüpfen. Dabei handelt es sich um die lanzenschwingende Zandora. Sie ist eine Ewige aus der Sternenstadt und wandelt nun unter den Sterblichen. Zandora ist eine Unterstützerin mit dem Fokus auf Nahkampf und Auren, mit denen sie sich selbst und ihre Teamkameraden stärkt.