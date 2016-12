Der Entwickler Motiga hatte es in der Vergangenheit echt nicht leicht. Während das Studio an dem Third-Person-MOBA Gigantic arbeitete, geriet es trotz starkem Publisher im Rücken (Microsoft) in finanzielle Schwierigkeiten und machte mit Entlassungen Schlagzeilen. Irgendwann übernahm Perfect World als Publisher übernahm das Steuer. Seitdem ist klar, dass Gigantic nicht nur für Windows 10 und die Xbox One erscheint, sondern auch auf PCs mit älteren Windows-Versionen spielbar sein wird.

Ab morgen könnt ihr Gigantic kostenlos und ohne einen Betakey zocken. Denn wie Motiga und Perfect World es bereits in der vergangenen Woche vor dem letzten Closed-Beta-Wochenende angekündigt hatten, startet an diesem Donnerstag die offene Testphase des Actionspiels. Gigantic ist dabei plattformübergreifend spielbar. Ihr könnt also auf dem PC gemeinsam mit Freunden zocken, die den Titel auf ihrer Xbox One installiert haben. Allerdings ist die Open Beta vorerst nur auf die Konsole und Windows 10 begrenzt. Besitzer einer älteren Windows-Version müssen sich noch eine Weile gedulden, bis die Testfassung auch über die Arc-Plattform von Perfect World veröffentlicht wird.